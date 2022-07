Exportan con éxito mantas peruanas ante la demanda en Estados Unidos

Un buen año para los textiles peruanos. Los envíos al exterior de mantas peruanas presentaron un ligero crecimiento de 4.5% en los primeros cuatro meses del 2022 al sumar US$ 3 millones 950 mil en comparación al mismo periodo del 2021 (US$ 3 millones 779 mil), sobre todo por la gran demanda de Estados Unidos (EE.UU.) reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

La gerencia de Manufacturas del gremio informó que EE.UU. concentró el 64.7% del total, sumando más de US$ 2 millones 556 mil durante este lapso (alza de 106.4%). Con montos menores al millón de dólares completaron el top five Lituania con US$ 304 mil 908, Canadá con US$ 181 mil 808, Dinamarca con US$ 149 mil 372 y Países Bajos con US$ 145 mil 281, sumando en total 29 mercados por más de US$ 1,000.

El monto alcanzado entre enero y abril es el más alto logrado hasta el momento. De mantenerse esta tendencia, se podría esperar una cifra récord al cierre del 2022 y replicar los buenos números del 2021.

Cabe recordar que el año pasado la exportación de esos productos fue positiva al sumar más de US$ 16 millones 431 mil, experimentando un importante incremento de 82% respecto al 2020 (US$ 9 millones 026 mil) y 51% si lo comparamos con la cifra prepandemia del 2019 (US$ 10 millones 883 mil).

Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, los envíos evolucionaron en un promedio anual de 9.1% entre el 2017 y 2021, primordialmente por el aumento de las ventas registradas en el último año (82%). ❖

En el 2021 el mercado mundial de mantas textiles se situó en US$ 4 mil 770 millones, registrando un aumento de 36.2% respecto al 2020. EE.UU. fue el principal comprador concentrando el 39.4% (US$ 1,880 millones).

