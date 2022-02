Experto recomienda no adquirir Molnupiravir para tratar casos leves de COVID-19

El experto en Salud Pública, Dr. Marco Almerí, precisó que, en estos momentos, no recomendaría el uso del Molnupiravir, un nuevo antiviral que inhibe la replicación del SARS-CoV-2. Indicó que la pandemia en Perú está evolucionando de manera favorable y el medicamento solo debe usarse cuando se trate de casos graves de COVID-19.





“En estos momentos, tal y como está la pandemia, yo no aconsejaría tomar este producto. Además de ser caro, este producto ha demostrado reducir en un 50 por ciento la posibilidad de hospitalización o de muerte en pacientes que hagan la enfermedad grave y eso es lo que no tenemos en nuestro país“, dijo en diálogo con Manuel Rosas.

También puedes leer: Molnupiravir: Digemid aprobó uso en el Perú de la píldora contra el COVID-19





El especialista resaltó que el uso de este medicamento requiere de una receta médica. Asimismo, mencionó que está aprobado para su uso en personas mayores de 18 años que presenten una prueba positiva de coronavirus.

“Además, el paciente debe tener por lo menos un factor de riesgo que nos haga pensar que esta persona podría hacer la forma grave o severa de la enfermedad. Por ejemplo, que tenga una enfermedad crónica, que sea obeso, hipertenso o diabético“, sostuvo.

El Dr. Almerí recordó que, a nivel nacional, son pocos los pacientes que están desarrollando cuadros graves de COVID-19 que necesiten hospitalización o camas UCI. Señaló que, la mayoría de ciudadanos, está presentando solo síntomas leves de la enfermedad, por lo que recomendó usar otro tipo de tratamiento.

“No estamos viendo, en estos momentos, pacientes que hacen la forma grave de la enfermedad. La gran mayoría de ciudadanos están desarrollando la forma leve y moderada [del COVID-19] y estos síntomas son llevaderos, evolucionan rápido, de tres a cinco días. No le veo beneficio gastarse 400 dólares de tratamiento [con Molnupiravir] que, en estos momentos, no vale la pena”, añadió.

Molnupiravir

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) autorizó este jueves 17 el uso y la comercialización de Molnupiravir, la píldora contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Merck Sharp & Dohme (MSD) para tratar casos leves y moderados de la enfermedad.

La farmacéutica detalló que Molnupiravir es un antiviral que inhibe la replicación del SARS-CoV-2, el agente causal de COVID-19, y puede ser administrado incluso a pacientes que están recibiendo otros tratamientos “porque presenta bajo riesgo en la interacción con otros medicamentos”.

También te puede interesar: Molnupiravir: Estados Unidos aprueba uso de emergencia de pastilla contra el COVID- 19 de Merck

Más noticias en Exitosa: