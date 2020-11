Expareja de actor también se unirá a la demanda de Stephanie Valenzuela

Jeanette Karam, otra exnovia de Eleazar Gómez, rompió su silencio no solo para demostrar su solidaridad con la ‘influencer’ peruana Tefi Valenzuela, sino también para revelar que ella también demandará al actor por todos los maltratos que vivió durante su relación sentimental de más de un año.







En entrevista para el programa mexicano ‘Venga la Alegría’, la joven aseguró que también sufrió los maltratos por parte del actor.

“Justo por lo que vi que pasó con Tefi fue que me animé a hacerlo, es algo muy difícil para mí porque es algo muy reciente. Yo anduve un año y medio con Eleazar, cortamos aproximadamente hace dos meses, a principios de septiembre, y para mí es muy difícil hablar de lo que me hizo, porque es algo que me ha dolido mucho y lastimó”, contó.

“No se los puedo ni explicar, y me causó heridas muy profundas dentro de mí, pero durante el año y medio que estuvimos juntos sufrí violencia física, verbal y psicológica por parte de Eleazar”, precisó.

De hecho, dijo, que lo va a denunciar. “Ya me contacté con mi abogado. Me dice que la mía ya no va a tener tantas consecuencias, pero va a servir como un antecedente, la violencia que ejerce (Eleazar), y es lo que quiero”, indicó.

La peruana Valenzuela ya tuvo el careo con el actor quien ha quedado detenido durante dos meses mientras dura las investigaciones. Se conoció que personas ligadas a Gómez le ofrecieron 100 mil dólares para que desista de la acusación.

Ayer, más estrellas mexicanas, expresaron su solidaridad con Tefi como la cantante Gloria Trevi.