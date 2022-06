Exministro Silva dice “no recordar” si conoció a Zamir Villaverde, pese a lo revelado por el imputado ante la Fiscalía

En diálogo con Exitosa, el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, dijo no recordar si conocía al empresario investigado Zamir Villaverde, pese a la versión que dio este último ante la Fiscalía.

“[¿Nunca lo conoció? ¿Nunca habló con él?] Yo no puedo recordar ese tipo de cosas, pero estoy seguro de lo que hagan en Palacio de Gobierno yo no soy responsable. A mi despacho [en el MTC] nunca llegó, a mi departamento tampoco. Él tendría que probar esas cosas”, respondió a Nicolás Lúcar.

Silva Villegas también afirmó que, de acuerdo con el registro de visitas a su despacho en el MTC, el empresario Zamir Villaverde nunca lo visitó en su condición de funcionario.

“Es difícil recordar si habrá ido. Yo he buscado toda la documentación del ministerio que está en Transparencia y en ningún momento ese señor ha llegado a mi despacho. Yo no puedo hablar de él porque no ha llegado. No lo he atendido personalmente ni lo he atendido como funcionario, yo tengo las pruebas y lo llevaré a la Fiscalía“, aseveró.

Cabe precisar que, según el testimonio de un colaborador eficaz, cuyo nombre se desconoce, el extitular del MTC se habría comunicado con Zamir Villaverde para solicitarle S/ 30 mil soles, que habrían sido entregados al presidente Pedro Castillo.

Sobre ello, Silva Villegas señaló que “hasta este minuto” no hay pruebas de esta versión. “Yo no tengo las declaraciones, pero todas [las versiones] van a que ‘dice que se dio, dice que pidió’. Todos son dichos, pero hasta este minuto, nadie me ha dicho ‘sí, yo te pedí'”, respondió.

Indicó también que el supuesto audio entre Zamir Villaverde y el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, revelarían que ambos “no lo conocen”.

“En ese audio, ellos hablan de una persona desconocida. Hablan de una serie de cosas, pero se nota en el video que a mí no me conocen. Por eso dicen ‘cómo será, ese pata hará sus cosas solo’. Eso significa que [no me conocen]”, agregó.

El exministro también aseveró que los audios “deberán pasar por un peritaje” y que evitará responder sobre lo dicho entre ambos investigados hasta que se compruebe su veracidad.

“Esos audios, habría que ver en primer lugar si son verídicos. Hay que ir a la fuente, primero eso. Antes de opinar, voy a pedir eso a la Fiscalía. Yo mismo haré mi peritaje porque no creo en lo que digan. Si es real el peritaje, estaríamos hablando de una situación concreta, caso contrario, no”, sostuvo.

