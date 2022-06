Exministro Guillén: Castillo no renunciará de manera voluntaria a la presidencia

Este miércoles, el exministro del Interior, Avelino Guillén, se refirió a los cuestionamientos e indagación preliminar que inició la fiscalía de la Nación contra el presidente Castillo e indicó que el jefe de Estado no renunciará de a la presidencia de manera voluntaria “por temor a las medidas que adopte la justicia”.

“En primer lugar, debemos tener en cuenta que el presidente no va a renunciar de manera voluntaria, porque tiene obviamente temor a las medidas que la justicia pueda dictar […] Para él [el cargo] es una protección y es un blindaje que esté como presidente de la República. No lo va a hacer y no creo que eso se dé. Eso no está dentro de su agenda”, señaló Avelino Guillén a Ideeleradio.

Además, el extitular del Mininter señaló que será importante lo que el Ministerio Público logre investigar en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sector sindicado en donde habría una mafia liderada por el jefe de Estado.

INDAGACIÓN PRELIMINAR A CASTILLO

El último domingo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenó ampliar la investigación preliminar en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, debido a que habría cometido el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, así lo informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales.

Asimismo, anunció que el mandatario, Castillo Terrones, será incluido en las indagaciones sobre la presunta organización criminal denominada ‘Los Niños’, grupo que fue denunciado por la empresaria y colaboradora eficaz, Karelim López. Como se recuerda, en estas investigaciones también están involucrados otras autoridades, tales como el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular, quienes formarían parte de la supuesta agrupación ‘Los Niños’.

