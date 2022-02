Exministro Cevallos en desacuerdo con propuesta del Minsa sobre 100% de aforo en todos los espacios

Atención. Este domingo, en entrevista para Exitosa, Hernando Cevallos se refirió a la propuesta del nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, sobre permitir el 100% de aforo en todos los espacios comerciales cerrados y abiertos, pese que el país aún enfrenta una tercera ola de contagios de covid-19.





En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Cevallos se manifestó en contra de la propuesta que había anunciado Condori, quien respaldando una necesidad de reactivación económica, planearía que todos los locales comerciales puedan volver a la normalidad con el 100% de sus aforos.

“Si bien hay cierto relajo, tiene que ver con una sensación de seguridad que en mi opinión no deberíamos estar tan así porque la pandemia sigue, no hay que bajar la guardia. Pero la gente ve que las personas ya no se mueren como antes. En la segunda ola se murieron 87 mil personas”, manifestó.





En esa línea, Cevallos consideró que se debe ir de una manera desacelerada en cuanto a la apertura de todos los lugares al 100% de aforo ya que se debe comprender que pueden existir contagios de covid-19.

“Hay que ir despacio. Me parece que podemos esperar un poco. Yo no diría acercarnos a la vieja normalidad, sino construir una mejor normalidad, aprendiendo de los errores y enseñanzas de la pandemia. Esto de lanzar al 100% en todos los aforos, es mejor ir despacio, debemos tener un poco de cuidado”, comentó.

Asimismo, el extitular del Minsa recordó que no en todos los lugares cerrados o abiertos son iguales y que por ello se deben tener consideraciones especiales.

“Recordemos que en Europa liberaron las restricciones y luego vino una cuarta y quinta ola de contagios. Incluso Dinamarca hoy tiene problemas. Si bien hay una presión de un sector de la comunidad, debemos ir con cuidado”, aseveró.

HERNANDO CEVALLOS

Como se recuerda, Hernando Cevallos, encabezó la cartera de salud durante los primeros seis meses de gestión del presidente Pedro Castillo, además fue una persona que lo había respaldado, pero recientemente fue retirado del cargo y reemplazado por el cuestionado Hernán Condori.

Condori Machado es médico cirujano y fue director de la Red de Salud de Chanchamayo hasta el 2019. En enero del 2020 fue designado como director regional de Salud de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín.

En esa línea, el presidente de la República, Pedro Castillo, defendió al ministro de Salud, Hernán Condori, de los cuestionamientos por su designación. El jefe de Estado aseguró que Condori “es un ministro que viene de la chacra”.

“Hoy tenemos a un ministro que ha venido de la chacra, del último rincón del país porque sabe dónde está la necesidad. Va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital para hacer una alianza la posta con la escuela”, indicó Castillo Terrones.

