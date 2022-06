Exministro Ayala sobre ascensos en las FF.AA.: “Ha sido puro humo, no hay nada, ningún chat”

El exministro de Defensa, Walter Ayala, se pronunció acerca de la investigación preliminar que afronta ante el Ministerio Público por una presunta intervención en el proceso de ascensos de oficiales en el Ejército Peruano y de las Fuerza Aérea del Perú. En esa línea, consideró que las indagaciones en su contra “han sido puro humo”, debido a que las autoridades no habrían descubierto nada que corroboren que se realizaron presuntas irregularidades durante su gestión.

“Lo que hubo ha sido puro humo, ya han pasado más de 6 meses, vemos que no hay nada. No hay ningún chat que diga que asciendan. Yo renuncié al Ministerio de Defensa porque asumí la responsabilidad política, pero nunca ha existido responsabilidad administrativa, ni penal; es por eso, que tengo la conciencia limpia”, declaró el exfuncionario Ayala ante la prensa.

Asimismo, consideró que se debería de cambiar el reglamento de ascensos, debido a que “hay situaciones que corregir para bien”, con el fin de impulsar un proceso más transparente, que reconozca en mayor grado la igualdad de derecho, de oportunidades.

“El proceso de ascenso como su nombre lo dice es un proceso. Hay etapas para aprobar o no aprobar vacantes. Según la norma se tenía que dar una vacante y no la estaban dando. Dentro de las instituciones se aprecia que hay una mala asesoría. Como dije en su momento, pienso que se debería de cambiar el reglamento de ascenso. Hay situaciones que hay que corregir para bien”, indicó el exministro de Estado.

También puedes leer: Vivian Olivos sobre Pedro Castillo: “Tenemos un presidente que solo juega con el hambre de la población”

Además, comentó que cuando lideró el Ministerio de Defensa junto al presidente de la República, Pedro Castillo, “respetaron los ascensos” militares que se llevaron a cabo y que se aceptaron las propuestas de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, se refirió acerca del pase a retiro del general Vicente Tiburcio del cargo de comandante general de la PNP.

“Ahora el problema es cuando lo pasan al comandante general que reclama por qué me han pasado. No es necesario motivar el pase a retiro de un comandante general, como por ejemplo el comandante general Tiburcio no han dicho la razón, la norma no lo exige, es una potestad presidencial”, añadió.

Por último, aseguró que no ha cometido ningún acto de corrupción y que, prueba de ello, “no ha salido ningún audio, ningún chat” que lo involucren en actos irregulares. “Puedo ingresar a cualquier lugar, porque tengo las manos limpias”, dijo.

Más información: