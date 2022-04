Exministro Abel Salinas cuestiona uso facultativo de la mascarilla: “El riesgo es muy alto”

El extitular del Ministerio de Salud (Minsa), Abel Salinas, cuestionó la medida anunciada por el Gobierno sobre el uso facultativo de la mascarilla en regiones que cuenten con el 80 % de población mayor de 60 años vacunada con tres dosis; y con el 80 % de personas mayores de 12 años con dos dosis contra la COVID-19.

“Yo insisto, en un país donde la informalidad es tan grave y la actividad económica comercial es tan informal, el riesgo es muy alto. En consecuencia, yo buscaría otras formas de tratar de alentar, más bien, la utilización de las vacunas y alentar que se sigan utilizando las mascarillas, distancia física, evitar aglomeraciones, etcétera”, dijo en entrevista para Exitosa.

También puedes leer: Ministro de Salud negó tener responsabilidad en contratación de Hernán Condori como asesor

El especialista indicó que debido a la informalidad en el país es difícil corroborar si verdaderamente las personas han recibido las dosis respectivas contra la COVID-19. Recordó que, en meses pasado, se reportaron casos de falsificación de datos.

“Pueden haber falsificado. No es fácil identificar lo verdadero de lo real, y lo vemos en todos lugares. Cualquiera puede enseñar una foto de un de un carne de vacunación y pasa, ya ni siquiera se corrobora si pertenece a la persona o no, lo cual es preocupante”, sostuvo.

El experto también señaló que el Minsa debe tener en cuenta la situación hospitalaria del país, pues si se presenta una eventual cuarta ola de contagios, no habría lugar para atender a todos los pacientes.

“Lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad de respuesta. Eso significaría poner en riesgo la vida de las personas en el caso haya una cuarta ola, que seguramente habrá, y que no sabemos qué características pueda tener. Ojalá que no sea una variante de gravedad”, sostuvo.

Uso facultativo de mascarillas

César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud, informó que la norma del uso facultativo de la mascarilla entrará en vigencia desde el 1 de mayo.

“La publicación de la norma depende de la PCM, pero esto estará vigente a partir del 1 de mayo, porque acuérdense que todavía sigue vigente el decreto supremo anterior (uso de mascarilla obligatorio) y tiene que terminar hasta fin de mes (abril) y luego entrará el nuevo decreto”, dijo en declaraciones para Exitosa.

También te puede interesar: Colegio de Periodistas rechaza expresiones del premier y lo critica por distorsionar el papel de la prensa

Más noticias en Exitosa