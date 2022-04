Exministra Sasieta sobre castración química para violadores de niños: “No baja el nivel mental”

En entrevista para Exitosa, la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, manifestó su rechazo a los casos de violencia hacia los menores de edad que se han registrado en los últimos días, como es el caso de una niña de tres años secuestrada y ultrajada en Chiclayo y la de un menor de tan solo un año que fue hallado sin vida en un río de la región de San Martín.

En esa línea, la exfuncionaria señaló que este problema “es un tema no solo de la región sino a nivel nacional”, por lo que cuestionó la falta de compromiso y medidas por parte de las autoridades para prevenir este tipo de casos, proteger a las víctimas y atender con celeridad las denuncias sobre este tema.

Por otro lado, la también abogada señaló que la castración química para violadores de menores no sirve, porque además de ser un procedimiento caro, no ayuda el tema mental de estos “depredadores”, y según explicó, estos van a seguir buscando alternativas con el fin de hacer daño.

“La castración química no existe, es un invento, porque lo que hace la castración química es bajar el tema de la erección, pero lo que mentalmente busca el depredador es dañar, y si no lo puede hacer por sus propios medios orgánicos buscan elementos análogos. La castración química no baja el nivel mental”, declaró en diálogo con Jesús Verde, para Exitosa.

No obstante, tuvo una opinión diferente con la aplicación de pena de muerte para los violadores, aunque mencionó que esta medida puede ser un tanto complicada en casos particulares, en donde el padre o algún familiar directo con la víctima esté involucrado.

