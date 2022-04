Exministra Gisela Ortiz tras fallo de la Corte IDH: “Nos devuelven la justicia”

A través de sus redes sociales, la extitular del Ministerio de Cultura, Gisela Ortiz, saludó la reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que señala que el Estado peruano “debe abstenerse” de liberar al expresidente de la República, Alberto Fujimori.

En esa línea, señaló que el reciente fallo “les devuelve la justicia” a las víctimas de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, y cuestionó la idoneidad de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que votaron a favor del habeas corpus a favor del exmandatario.

“Nos devuelven justicia. Corte Interamericana resuelve pedido de familiares Cantuta y Barrios Altos señalando que Tribunal Constitucional no consideró el marco legal de mayo 2018 y que estado peruano no debe liberar a Fujimori. ¿Cómo seguirán enseñando derechos esos magistrados? Indulto es insulto”, escribió la representante de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta en Twitter.

Al respecto también se pronunció el canciller César Landa, quien consideró que el Estado peruano no debe acatar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la excarcelación del exmandatario, ya que “no cumplió con lo ordenado por la Corte IDH”.

“Por resolución de la Corte IDH, Perú debe abstenerse de implementar la sentencia del TC del 17 de marzo del 2022, que dispuso ‘restituir’ los efectos al indulto del 24 de diciembre del 2017 concedido a Alberto Fujimori, pues no cumplió con lo ordenado por la Corte IDH”, escribió el canciller en su cuenta oficial de Twitter.

