Exmagistrados destituidos y abogados condenados no podrán postular al TC

La comisión especial encargada de la selección a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) detalló que los exmagistrados destituidos y abogados inhabilitados y condenados no podrán postular para integrar esta institución.



El grupo de trabajo publicó ayer la convocatoria a concurso público de méritos para la selección de candidatos y los requisitos para la postulación.

Según el cronograma, el concurso público se inició ayer y culminará el 11 de enero de 2021, con la presentación de un informe con los resultados al presidente del Congreso, incluyendo la motivación del puntaje obtenido por los postulantes.

El Dato: Los postulantes deberán llenar la declaración jurada de autoría y no plagio, de no tener investigación, no haber sido declarado en quiebra por culpas fraudulentas y no haber sido separado del Poder Judicial o Ministerio Público por indisciplina.

La convocatoria señala como requisitos para la postulación: ser peruano de nacimiento; ser ciudadano en ejercicio, mayor de 45 años y haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fiscal supremo, magistrado superior o fiscal superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años.

También se pide no ser objeto de investigación preparatoria ni tener condena penal por delito doloso; tener conocida transparencia profesional, solvencia e idoneidad moral y probada trayectoria democrática de respeto y defensa del orden constitucional.

De otro lado, se estableció que no podrán postular los siguientes profesionales: los que habiéndose desempeñado como magistrados fueron separados o destituidos por medidas disciplinarias; los abogados inhabilitados por sentencia judicial o resolución del Congreso; los que han sido condenados o que estén siendo procesados por delito doloso.