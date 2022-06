Exjugador de Universitario John Galliquio fue detenido por una requisitoria de violencia familiar

El exjugador de Universitario de Deportes, John Galliquio, fue detenido por la Policía Nacional del Perú en el distrito de Ate, pues contaba con una requisitoria por violencia familiar desde febrero de 2020, la cual se había ordenado por la denuncia realizada por su exesposa, Kiara Gómez Cavero.

También te puede interesar: Piura: Sullana solicita al Gobierno la declaratoria de emergencia ante alto índice de criminalidad

El también exseleccionado nacional fue ubicado en el estadio Ollantaytambo, donde se encontraba siendo espectador de un partido de fútbol 7. Durante el evento, se realizó un altercado entre los equipos participantes, y el antiguo capitán del conjunto crema se involucró y fue arrestado.

Ya en la comisaria de Ate, el personal policial constató, para su sorpresa, la orden de detención que emitió el Poder Judicial hace dos años hacia el jugador retirado, deteniéndolo y enviándolo a pasar el examen médico legista, en donde no declaró a la prensa.

LA ORDEN JUDICIAL

En febrero de 2020, el Poder Judicial ordenó la detención contra Galliquio, al ser declarado culpable por el delito de lesiones en agravio de Kiara Gómez Cavero, su exesposa y madre de sus hijas.

La decisión fue tomada por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de Pisco, luego que un audio difundido por la prensa revelara que el exfutbolista amenazó de muerte a su exesposa. “Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar”, se le escucha decir al exdefensor.

Ante esto, Kiara Gómez denunció que Galliquio la golpeó y pateó “hasta el punto de hacerle vomitar sangre”. “Él me rompe la mandíbula, me patea en la calle y no hacen nada por detenerlo, están esperando que me mate”, contó la víctima en aquel entonces.

Más noticias en Exitosa: