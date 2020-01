Exjefa de prensa de Yahaira indignada tras despido: “No me sorprende su proceder”

La ex amiga personal y ex jefe de prensa de Yahaira Plasencia, Maritza Rodríguez declaró a Karibeña y dijo estar indignada de la forma cómo la salsera la sacó de su equipo de trabajo luego de más de cinco años de cuidarle su imagen ante los medios. Ella se enteró que ya no estará en el equipo de trabajo de la cantante vía redes sociales.

Maritza ha estado dando la cara por Yahaira y su orquesta desde sus inicios, en los malos momentos y en los peores. Por eso está dolida que la ‘Reina del totó’ no haya tenido la delicadeza de informarle cara a cara que ya no quería trabajar más con ella.

“Estoy imagínate, indignada, no te voy a negar que triste también… ¿Pero qué quieres que te diga? No me sorprende esta manera de proceder de Yahaira. Estoy demasiado dolida, eso no se hace a alguien que estuvo en tus peores momentos”, comentó tras ver traicionada su amistad.

“Hay que apreciar, cuidar y agradecer la lealtad amiga…Eso no se hace a quien te llevó de su mano como una madre al lugar donde estás… Hay mucho por decir, pero lo dejo ahí, hay otro tipo de justicias”, acotó tras ser interrogada si tomará alguna acción legal por despido arbitrario.

Yahaira se encuentra a poco de lanzar su nuevo videoclip y tema musical ‘Cobarde’, canción que lanza al lado de su productor Sergio George.(K.Cabrera)