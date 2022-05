Exitosa: La restricción del Congreso contra los periodistas no puede continuar

El director periodístico de Exitosa TV, Tito Alvites, afirmó que la decisión del Congreso de la República de impedir el ingreso de los periodistas a sus instalaciones representa un atentado contra la prensa, e indicó que la referida restricción no puede continuar.

Como se recuerda, Exitosa tomó la decisión de suspender desde hoy, 13 de mayo, la cobertura de las actividades del Parlamento.

En diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Alvites indicó que desde el 28 de febrero del presente año el Gobierno, a través de un Decreto Supremo, eliminó el aforo para varios establecimientos, entre ellos las entidades públicas, tal como el Palacio Legislativo. Sin embargo, refirió, han transcurrido dos meses y el poder del Estado, que emite leyes, “no cumple la ley”.

“Lo consideramos un atentado contra la libertad de prensa. Esta restricción no puede continuar porque nos limita [nuestro trabajo]“, declaró en nuestro medio. También se refirió al comunicado del Legislativo, el cual, según detalló, es una reacción tardía ante la señal de protesta de los gremios periodísticos.

“No pudimos ingresar a los Pasos Perdidos, a la sala de prensa y al hemiciclo donde se desarrollan las sesiones plenarias ni tampoco a las comisiones. Entonces, en protesta de esta falta de respeto a la libertad de prensa y los periodistas de poder ejercer nuestra labor es que Exitosa ha tomado la decisión no más entrevistas, no más conferencia, no más cobertura de actividades de congresistas”, anotó.

De acuerdo a Alvites, el ejemplo más reciente es la sesión plenaria donde se llevó a cabo la elección de los magistrados del Tribunal Constitución, donde los congresistas protagonizaron diversos impases que no pudieron ser captados por los periodistas.

“Lo más grave es que esos impases no son captados con el criterio y con la perspectiva que tiene cada periodista y cada medio de comunicación por la señal del Congreso. Los periodistas siguen la información y transmiten el contenido informativo que sale del hemiciclo a través de un televisoR en la calle, frente al Congreso y eso no lo podemos permitir”, puntualizó en Exitosa.

