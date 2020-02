Existen problemas en Barcelona

Tremendo problema se ha generado en el Barcelona, pues el ídolo del club, Lionel Messi, respondió a las declaraciones que hizo el secretario deportivo del club, Eric Abidal, quien afirmó en una entrevista que la salida del extécnico, Ernesto Valverde, se debió a que los jugadores estaban disconformes con su trabajo.

En entrevista con el diario Sport de España, Abidal dio detalles de cómo decidió la directiva del Barza la destitución de Valverde. “Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho con el DT”, señaló el directivo.

A ‘Lio’ no le gustó esto y contestó a través de su cuenta de Instagram. “Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman”, escribió el argentino.

Además, Messi le pidió a Abidal que diga a quienes de sus compañeros involucra en sus declaraciones. “Creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”, agregó el argentino.

BUSCAN AL REEMPLAZO DEL LESIONADO DEMBÉLÉ

Se confirmó que el delantero Ousmane Dembélé estará de baja lo que resta de la temporada, debido a que sufrió la rotura completa del tendón proximal de su muslo derecho, por lo que en el cuadro azulgrana ya planean fichar a alguien para reemplazarlo, aseguró el diario MARCA.