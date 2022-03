Exigen que PL nombre a sustituto de Kamiche en la Comisión de Economía

La integrante de la Comisión de Economía del Parlamento, Noelia Herrera, quien pertenece a la bancada de Renovación Popular (RP), exigió ayer al vocero de Perú Libre (PL) que designe cuanto antes al vicepresidente de ese grupo de trabajo y se pueda avanzar así con el dictamen en conjunto para que los afiliados accedan nuevamente a sus fondos de la AFP.

Herrera explicó que la titular de la Comisión de Economía, Silvia Monteza, se encuentra delicada de salud y no acude al Congreso. Además, quien era el vicepresidente, Roberto Kamiche, designado por la bancada de PL, decidió irse de la comisión. Así, no hay quién asuma la conducción del grupo de trabajo, pese a lo cual en PL no designan al reemplazo de Kamiche.

“En Perú Libre dicen que están siempre a favor del pueblo, entonces no se entiende el por qué aún no nombran al sustituto de Kamiche. Es necesario hacerlo ante la ausencia de la titular de la Comisión. Con esa demora los de PL solo le hacen el juego a las AFP, ¿a favor de quién están?”, dijo Herrera.

La legisladora es una de las principales impulsadoras del dictamen en conjunto para que los aportantes y exaportantes a las AFP puedan acceder nuevamente a sus fondos, ante la crisis y la subida de precios de primera necesidad. “Han sido ocho proyectos presentados para liberar fondos de las AFP en favor de sus afiliados. Ahora solo resta hacer el dictamen conjunto y aprobarlo, pero no se puede ante la poca acción de PL de designar al vicepresidente”, comentó la parlamentaria de PL.

