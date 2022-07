Exigen promulgar ley a favor de personal CAS COVID

La coordinadora nacional de Trabajadores CAS COVID del Ministerio de Salud (MINSA), Ana María Mayuri, y el secretario de la Organización de Trabajadores CAS COVID del MINSA, Hammerly Escobar Palacin, en entrevista con Exitosa, exigieron que se promulgue la ley que permitirá que el personal CAS COVID pase a ser CAS regular; para lo cual hace falta la firma de presidente de la República, Pedro Castillo.

“El día 30 de junio fue un día histórico, porque ese día en el Congreso de la República se aprobó, con 112 votos a favor y 0 en contra, nuestra autógrafa de ley que autoriza el pase, por vez única y excepcional de contrato CAS COVID a CAS”, dijo la coordinadora.

Además, resaltó que, el 7 de julio, participó en el Consejo de Ministros desarrollado en la región de Cajamarca, donde el jefe de Estado se comprometió en firmar la autógrafa de ley.

“En el Consejo de Ministros, el día 7 de julio, en la región de Cajamarca, participé por la apertura que me dio el presidente de la República. Me dio su palabra de maestro, que firmaría la autógrafa de ley, la fecha se vence este 27 de julio pero la preocupación es que todos estos días que pasan van despidiendo a los profesionales de salud”, recordó.

Según reveló, el 31 de julio finalizarán los contratos y más de 59 mil trabajadores que se quedarían “en las calles”.

De igual manera, denunció que “en el interior del país están despidiendo a nuestros hermanos en salud”.

“Los buscan en altas horas de la noche a hacerlos firmar las cartas de no prorroga de contrato, diciéndoles que si no firman les van a abrir proceso administrativo. Tienen maltrato psicológico, hostigamiento“, narró.

Mayuri indicó que lo que solicitan es el pase automático a CAS regular y la reincorporación de sus compañeros que fueron despedidos.

Agregado a ello, recordó que en el Seguro Social de Salud (ESSALUD), en febrero, el 80% del personal fue cesado.

“Estamos pidiendo a nivel nacional el pase automático, y por vez excepcional de CAS COVID a CAS. Así mismo, pedimos la reincorporación inmediata de nuestros compañeros cesados. Recordemos que en EsSalud, en el mes de febrero, el 80% fue despedido, fue cesado, y hoy en día se están dando convocatorias en EsSalud. ¿Cómo es posible que despidan un grupo, un talento humano tan valioso, para que ahora hagan sus convocatorias?”, manifestó.

Por su parte, Hammerly Escobar dijo que ayer, en una visita en la Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP) y en el MINSA, se enteraron “que el proyecto de ley que han presentado el Ejecutivo al Congreso, la 2224, donde saca de lado a los trabajadores de EsSalud y solamente consideran a los del MINSA y nos someten a evaluaciones“.

En ese sentido, se dirigió al mandatario para “hacerle recordar sus luchas en las calles como dirigente sindical” y le dijo que ellos no le tienen “miedo a los concursos” sino que le temen a la corrupción.

“Recuerde usted que no se sometió a la evaluación en el 2017“, añadió.

Los representantes también denunciaron que, cuando se apersonaron a la sede del MINSA para obtener información de la extensión de contratos de todos los trabajadores, fueron maltratados por la Policía.

“La compañera ha sido maltratada con vara y con los escudos que tienen los policías. A mi me agarraron para quererme detener, y en el momento que me agarraron me sometieron a golpes los policías, me patearon. […] Ministro (de Salud), le responsabilizo desde este momento por la represalias que vayamos a tener, nosotros, los representantes“, afirmó Escobar.

Por otro lado, resaltaron la gestión del exministro de Salud, Hernando Cevallos, y criticaron la del actual ministro, Jorge López.

“Mal, muy mal señor presidente al tener un ministro que no da la talla“, expresó Escobar.

Finalmente, anunciaron que tomarán medidas de fuerza ante la nula respuesta del Gobierno.

“Al no tener ninguna respuesta del Gobierno, hasta el momento, hemos tomado la decisión radical de tomar la Carretera Central, en el Cusco se va a tomar la línea férrea, porque no nos queda de otro camino. No estamos siendo escuchados, no estamos siendo tomados en cuenta”, informaron.

