Exfiscal Angulo afirma que la declaración por escrito del presidente generará un “precedente negativo”

En entrevista con Exitosa, el ex fiscal anticorrupción, Pedro Angulo, afirmó que la decisión de la fiscal Luz Taquire de disponer que el presidente Pedro Castillo responda por escrito a las acusaciones de Karelim López, generará un “precedente negativo” para futuras investigaciones de altos funcionarios.

Durante el diálogo con Karina Novoa, en el programa ‘Informamos y Opinamos’, Angulo también criticó que Taquire haya aceptado las condiciones del jefe de Estado. Explicó que, si el presidente no quería acudir a la sede del Ministerio Público, la fiscal pudo haber ido a Palacio de Gobierno a recoger sus declaraciones.

“Él está como testigo, entonces no habría nada que temer. Y, como digo, en la instancia fiscal no entiendo que haya esa permisibilidad para que él declare por escrito, es un precedente negativo”, explicó.

El exfiscal explicó también que las respuestas por escritos desnaturalizan la investigación fiscal, debido a que se pierde la espontaneidad del interrogatorio.

“Después otras (altas) autoridades van a decir: ‘Yo me acojo a lo mismo que el presidente’. Eso desnaturaliza la investigación fiscal, donde debe haber espontaneidad”, manifestó.

“Los interrogatorios deben de ser espontáneos y directos”, agregó.

En esa línea, Pedro Angulo dijo estar al tanto de las “dificultades para expresarse” que tiene el jefe de Estado, pero dijo que ese factor no es justificante para que no responda ante la fiscal Taquire. Acotó que no hay certeza si el mismo mandatario responderá el pliego de 15 preguntas.

“Entiendo que tiene dificultades para expresarse, pero no es bueno que se genere un precedente en el cual desconozcamos si las preguntas que se responden van a ser respondidas por él mismo. Eso es muy negativo para una investigación”, sentenció.

