Exdirector de Agro Rural tras escándalo por compra de fertilizantes: “Yo no he visto corrupción” en compra de urea

En diálogo con Exitosa, Rogelio Huamaní, exdirector ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) —destituido por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)— afirmó que durante su gestión “no vio corrupción” en la compra de urea.

“[¿Usted puede afirmar enfáticamente que no hubo corrupción en este proceso?] Yo no he visto nada de eso, no he visto. Hasta donde tengo conocimiento, digo que no“, declaró.

Las declaraciones del exfuncionario, allegado al líder de Perú Libre Vladimir Cerrón, se dan luego de la difusión de audios que indicarían que existió una coima de 55 millones de dólares en la licitación otorgada a la empresa brasileña MF Fertilizantes para la compra de más de 73 mil toneladas de urea.

Huamaní también señaló que se pondrá a disposición de las investigaciones y mencionó que “dará todas las facilidades para que no se manchen nuestros nombres así por así“.

“La indignación lo hemos sentido todos y estamos seguros que los culpables tienen que caer y ser acusados, para que la buena honra de muchas personas, entre ellas la mía, tiene que salir de aquí”, agregó.

Hasta el momento, el titular del Midagri, Andrés Alencastre, ha pedido a la procuraduría del sector que denuncie a los funcionarios de Agro Rural que estuvieron involucrados en la licitación presuntamente irregular para la compra de urea.

Según las grabaciones, se esperaba que el 15 % de la licitación iba a formar parte de la coima para los funcionarios de Agro Rural.

No obstante, Huamaní aseveró que durante su estadía se pidió la presencia de la Contraloría General de la República para que exista “transparencia” en el proceso.

