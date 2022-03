Exdefensor alerta que Corte IDH puede anular indulto

El exdefensor del pueblo, Walter Albán, consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) podría resolver que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que restableció el indulto a favor de Alberto Fujimori no tiene ninguna eficacia, por lo que se volvería a la situación anterior a la sentencia.

Recordó que la instancia supranacional, a la cual Perú está adscrita, ya se pronunció, en su momento, ordenando que los tribunales peruanos ejercieran un control de convencionalidad frente a la gracia presidencial otorgada a Fujimori por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Eso -según advirtió- motivó, aquella vez, que la Corte Suprema se pronunciara anulando el indulto a Fujimori.

Bajo esas consideraciones, Albán dijo que la decisión del TC echó por tierra esta decisión de la Corte IDH a pesar de que, advirtió, el indulto fue una “farsa” pues se otorgó producto de un pacto bajo la mesa entre Kuczynski y la facción liderada por Kenji Fujimori para evitar la vacancia del primero.

“Entonces, me da la impresión que se han dado las condiciones para que la Corte (IDH) ya actúe directamente, en otras palabras, que resuelva que esa decisión del TC no puede tener ninguna eficacia y, en consecuencia, todo vuelve a la situación en la que estábamos antes de que se pronuncie con esta sentencia que, por el momento, no se ha publicado”, indicó.

