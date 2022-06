Exárbitro FIFA Alberto Tejada tras eliminación de Perú: “No existe una política deportiva en el país”

En entrevista con Exitosa, el exárbitro FIFA, Alberto Tejada Noriega, habló sobre los problemas que evidenciaron la eliminación de la selección de Perú hacia el Mundial Catar 2022, siendo la casi inexistente política deportiva en el país la que más resaltó.

En plática con Nicolás Lucar, en ‘Hablemos Claro’, el también exalcalde apuntó al problema que se presentará a la hora de buscar un recambio generacional dentro de la blanquirroja, pues las edades de la mayoría de convocados habituales supera los 30 años. Tejada señala al sistema deportivo nacional como el causante a ese dilema, y que no es consiente del potencial que posee para regularizar la proyección de los futbolistas jóvenes.

“¿Dónde está la política deportiva en el país? No existe una. Durante estos siete años hemos tenido un equipo gracias a (Ricardo) Gareca, pero un sistema deportivo que todavía no articula, no trabaja el alto rendimiento, no masifica, no ve las oportunidades que el deporte tiene en el país como cohesión social”, dijo.

Además, el excolegiado hace un hincapié en el déficit que presentan los distintos campos de desarrollo futbolístico, desde la misma liga profesional, hasta los torneos colegiales.

“Es una actividad a la que se le debería colocar más empeño, para profesionalizar una actividad, que de pronto, más allá de lo que hemos tenido con la selección, no tenemos nada en la Liga 1, no tenemos nada en menores, tenemos muy poco en deporte de barrio, en deporte escolar absolutamente nada. Esto debe alentar a toda una clase dirigente a recomponer una mirada país para generar más valores en el deporte”, indicó.

Por último, Tejada critica a la forma en la que se manejan las canteras en los equipos profesionales de primera, segunda división y Copa Perú, mostrando que se aferran a contratar jugadores cuyos años de gloria ya están por detrás. Igualmente, critica a la gestión de la Federación Deportiva de Fútbol, que debería pensar en viajar menos y solucionar el problema que aqueja al deporte nacional.

“El fútbol profesional contrata a jugadores de media capacidad que ya no están aptos para otras realidades y vienen aquí a terminar una trayectoria, pero sin que esto signifique una cantera hacia nuevos deportistas”, explicó.

“La misma Copa Perú deberían estar jugando menores en lugar de estar teniendo a deportistas que ya terminaron su ciclo. El sistema deportivo necesita una revisión generosa y que el dirigente peruano no esté buscando el viajecito, la oportunidad de estar ahí, aunque el fútbol esté en la última expresión”, enfatizó.

