Exalcalde de Andahuaylas sobre Las Bambas: “El premier debe resolver hoy la paralización y luego renunciar”

El excongresista de la República y exalcalde de la provincia de Andahuaylas (Apurímac), Edgar Villanueva, consideró que el premier Aníbal Torres debe resolver hoy temporalmente la paralización de la mina Las Bambas y luego poner su cargo a disposición debido a su “nula gestión” frente al conflicto minero.

“Espero que el primer ministro hoy se siente en la mesa con la empresa, las comunidades y el gobernador regional, que firmen un acta que resuelva el tema de la paralización y bloqueo. Asimismo, que abra una mesa regional para que el canon vaya a Apurímac. El primer ministro debe firmar eso y dejar de ser presidente, ojalá que luego renuncie”, dijo en diálogo con Exitosa.

Las declaraciones de Edgar Villanueva se dan luego que se cumplieran 35 días de paralización de la actividad minera en Las Bambas y se registraran algunas fricciones al interior del Gabinete Ministerial.

Cabe precisar que el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, cuestionó esta mañana al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, por haber sido designado para liderar las conversaciones con las comunidades y la minera Las Bambas.

“Estamos en una situación desastrosa. El mismo ministro de Energía y Minas acaba de decir que no sabe lo que hace el ministro de Comercio Exterior en Las Bambas. No saben nada, no tienen articulación. Uno invade al otro. El presidente hace lo que se le da la gana con sus propios ministros”, criticó.

Por otro lado, consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo, debe abandonar el cargo debido a que no ha podido demostrar su capacidad para gobernar el país. “El Congreso debería tomar medidas [contra el presidente]“, sostuvo.

Para Edgar Villanueva, el Gobierno Central busca “generar caos” en las zonas mineras del país desde el nombramiento del expremier Guido Bellido hasta la actual gestión.

“Es un gobierno antiminero, lo hemos visto desde el primer día. Creo que lo que buscan es caos y demostrar que las empresas mineras no funcionan“, reiteró.

Buscan solucionar conflicto

Esta mañana, el jefe del Gabinete Ministerial llegó a la región Cusco junto a una comitiva ministerial para sostener una reunión con las autoridades locales de Urubamba.

Posteriormente tendrá una reunión de trabajo en la región Apurímac con representantes de seis comunidades campesinas involucradas en el conflicto social en la provincia de Cotabambas.

