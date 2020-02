Ex socio de PPK se salva de ir a prisión preventiva

El juez Jorge Chávez Támariz declaró infundado el pedido de prisión preventiva contra el empresario chileno Gerardo Sepúlveda e impone reglas de conducta y al pago de 100 mil soles por caución en el marco de la investigación al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en el caso Odebrecht.

De acuerdo a la decisión del magistrado, el empresario está obligado a concurrir trimestralmente ante el juzgado, fijar un domicilio real estable en Chile, no comunicarse por cualquier medio con sus coimputados y acudir ante cualquier requerimiento fiscal o judicial.

Durante la audiencia, el abogado de Gerardo Sepúlveda, Percy García, dijo que “no hay colaborador eficaz con información corroborada, ni codinome o pagos de Caja 2 en el caso sobre la empresa Westfield Capital”.

También expuso que PPK no participó en las asesorías a Olmos y que la empresa, Westfield Capital, no recibió honorarios, pero sí lo hizo First Capital por 949 mil dólares.

Respecto a la falta de arraigo laboral y peligro de fuga, Percy García dijo que su patrocinado reside desde el 2006 en Santiago de Chile.