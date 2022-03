Ex juez Hinostroza despotrica contra la Fiscalía

El ex juez supremo César Hinostroza se presentó, vía virtual, ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para dar sus descargos por el caso los Cuellos Blancos del Puerto, en el que es sindicado de presunto líder de esa mafia.

Durante su intervención, Hinostroza aseguró que los delitos en su contra no tienen base y que anteriores acusaciones de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, han sido archivadas.

Quizás te interese leer | Pedro Castillo: “Soy un hombre demócrata y soy respetuoso de la voluntad popular de los pueblos”

“Según la Fiscalía, el que habla sería instigador de delitos de tráfico de influencias y el autor sería el expresidente del JNE, Victor Ticona”, dijo.

EL DATO

El ex magistrado dijo que hasta el momento los argumentos presentados en su contra no son válidos y tampoco tienen sustento legal. Acotó que no conoce al presidente del JNE y ningún otro funcionario.

Síguenos en redes sociales