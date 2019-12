Evo celebrará reunión partidaria en frontera de Argentina y Bolivia

El expresidente boliviano Evo Morales convocó este sábado a sus partidarios a un acto en la frontera entre Argentina y su país para el domingo 29, dijo desde Buenos Aires, donde está refugiado desde la semana pasada.

“Esta madrugada decidí convocar a los compañeros del (Movimiento al Socialismo) MAS para el otro domingo en la frontera entre Argentina y Bolivia donde vamos a elegir a nuestro candidato con vistas a los próximos comicios en Bolivia”, dijo Morales a Radio La Red.

El exmandatario boliviano no precisó el lugar del encuentro, pero la prensa local señala a las ciudades de Orán o Salvador Mazza, en la provincia de Salta, como puntos posibles.

“Compañeros de la Central de Trabajadores de Argentina me dijeron que me recomiendan un lugar de la frontera”, y agregó: “El gobierno argentino me va a acompañar para asegurar la seguridad y calculamos que asistirán unos 1.000 dirigentes” afirmó.

Como posibles candidatos afirmó que “hay muchos” y deslizó los nombres de los ex cancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, el ex ministro de Economía, Luis Arce y el joven político Andrónico Rodríguez.

La fecha de los comicios bolivianos deberá anunciarse en los próximos días, después de que la presidenta interina Jeanine Áñez promulgara ayer una ley que amplia de dos días a diez el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral anuncie la convocatoria.

Una vez que el tribunal electoral anuncie la convocatoria a las urnas, los comicios pueden celebrarse en un plazo de hasta 120 días.

Orden de detención

Sobre Morales pesa una orden de detención emitida por la fiscalía de Bolivia tras una denuncia por “sedición y terrorismo” impulsada por el gobierno de Jeanine Áñez, que juró al frente del Ejecutivo boliviano de manera interina.

Desde su llegada a Argentina, Evo ha realizado reuniones políticas con dirigentes de su partido, fue recibido por el presidente Alberto Fernández y sostuvo varios encuentros con la prensa local.

La Unión Europea (UE) difundió el viernes un informe en el que afirma que las fallidas elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia, que fueron anuladas, evidenciaron “irregularidades generalizadas” en el cómputo de votos tras el que fue declarado vencedor Evo Morales.

El análisis de la UE recuerda que antes de los comicios ya “había una percepción generalizada de que Morales era reacio a renunciar al poder”.