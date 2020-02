Evelyn Vela arremete contra Yahaira Plasencia: “Ella no es nadie, ella solo es la amiga”

La ‘Reina del sur’, se pronunció sobre las recientes declaraciones de Yahaira Plasencia, quien lamentó que Melissa Klug no haya enviado a los hijos que tiene con Jefferson Farfán al estreno de la película ‘El 10 de la calle’.

-A través de las redes sociales han criticado a Melissa de ‘mala madre’ por celebrar mientras su hija estaba internada en una clínica….

Yo no tengo ni idea, pero Samahara no vive con Melissa, que casualidad que el mismo día de la fiesta de la mamá se pone mal.

-¿Crees que fue a propósito?

Yo creo que sí, desde esa vez (que Samahara anunció que no vivía con su mamá) la relación no anda bien. Ella como hija debería de ir donde su mamá a buscarla y pedirle perdón, pero es muy rebelde, alguien la está aconsejando mal, pero Melissa es muy buena madre.

-Te pareció adecuado que Yahaira indicara que los hijos de Melissa debieron estar en el estreno de la película de la ‘Foquita’…

Ella no es nadie, ella solo es la amiga de él (de Jefferson), ni siquiera es la novia. Imagínate si ahora es así como será cuando sea la novia. A Melissa le pareció fuera de lugar estas declaraciones, por culpa de esta chica le hacen bullying en el colegio a Adriano. Como todos saben que lo hizo cuernudo (a Jefferson) y los niños conocen a Adriano y le hicieron bullying.

-Yahaira comentó que si los niños hubieran ido al estreno, no se hubiera acercado a ellos…

Ella no es quién para opinar de unos niños que no son hijos suyos, por culpa de esa chica le están haciendo bullying. Como crees que van a quererla.

ENVÍA CARTA NOTARIAL

Además, Evelyn Vela contó que la ‘Chalaca’ estaría alistando una carta notarial contra la salsera por mencionar a sus pequeños. “Te cuento algo, he hablado con Melissa y ella me ha dicho que esa señorita no tiene ninguna autoridad moral para hablar de sus hijos y que espere su carta notarial muy pronto”, indicó la ex bailarina en el programa ‘Válgame’. (V.Rondón)