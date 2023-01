Evaluarán con polígrafo a funcionarios de la municipalidad de Trujillo

El electo alcalde provincial, Arturo Fernández, reveló que a la municipalidad le están recortando más de S/ 20 millones por juicios laborales que afronta la comuna ante el Poder Judicial. Por ello, filtrará al personal con el uso del polígrafo para advertir mentiras.

“Todos los tributos que pagan los trujillanos no se va ver en obras. Se va a ver en los S/ 24 millones que le va a quitar el Poder Judicial, a través de Satt de la Municipalidad Provincial de Trujillo, por los juicios laborales hechos por la gente de Acuña (Daniel Marcelo, José Ruiz). Les digo a todos los ciudadanos, que estamos recibiendo una ciudad desbastada como si fuera una guerra mundial. Se han tirado la plata al desagüe”, aseguró.

Arturo Fernández reafirmó la investigación a la anterior gestión municipal de José Ruiz. Para ello, solicitará la participación inmediata de una comisión del Congreso o representante del Ministerio Público.

“He pedido a la ministra de la Mujer, que hace unos días visitó Trujillo, que venga una comisión especial del Congreso porque los que representan a la región La Libertad no sirven para nada. Cuando asume mis funciones, también voy a solicitar la presencia de la Fiscal de la Nación para que investigue a la anterior gestión, porque este señor (José Ruiz) no puede pasarse de listo”, precisó.

El electo alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, anunció el uso del polígrafo para evaluar al personal de la municipalidad y detectar mentiras entorno a posibles actos irregulares.

“Un amigo me está trayendo político. Así que todo funcionario que se quiera quedar en la municipalidad, va a tener que pasar por la maquinita. Y si es que no quiere, pondremos su foto para que lo conozcan. Esto no es una broma porque ahí tienen que pasar todos los funcionarios de esta gestión. Porque trabajar para APP es trabajar para delincuentes”, explicó.

El electo alcalde invitó al personal del área de Imagen a abandonar los cargos porque afirmó que no se les renovará contrato ni tampoco se contratará personal para esta área.

“Le pido a la gente del área de Imagen que se vaya porque yo no pienso a contratar a ninguno. Me da lástima que, incluso, le hacen juicio a la a Municipalidad. En mi gestión no va a ingresar gente ayayera. Todo va a ser por concurso, si es que necesitamos nuevo personal porque vamos a trabajar con la gente que nos dejan”, agregó.

