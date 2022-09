Eugenio Derbez cuenta cómo fue su accidente que lo deja postrado

Eugenio Derbez reapareció en redes sociales después de sufrir un aparatoso accidente que lo alejó por varias semanas de su Instagram. Por ese motivo, compartió un video donde dijo: “Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Oscar y tres series”.

“Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”, continuó.