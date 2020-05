Estudiantes de Piura varados en México piden vuelos humanitarios

Son 20 alumnos de Piura que se encuentran varados en México, ellos fueron con la idea de crecer académicamente en el extranjero, pero no imaginaron que la pandemia los lleve a esta situación. En un diálogo con EXITOSA indicaron que están a la espera de ser repatriados debido a que sus recursos económicos se agotan tras el cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus.

“En el consulado nos dijeron que no habían vuelos humanitarios. No han habido vuelos humanitarios en estos últimos días; estamos en una lista de espera. La incertidumbre es que no sabemos debido a que ya estamos terminando nuestro intercambio”, señalaron a EXITOSA los estudiantes del último ciclo de la escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Piura.

Cabe señalar que esta situación también lo viven en carne propia decenas de estudiantes de diferentes partes del Perú, como Trujillo, Lima, Puno, Cuzco, etc.

“Esperamos una respuesta de la Presidencia Perú o de alguna autoridad que nos pueda ayudar. Saber que las fronteras internacionales se reabrirán en octubre no es alentador. Nuestros viajes de regreso han sido cancelados”, finalizaron.