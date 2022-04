Estudiantes de medicina piden normativa de internado, remuneración justa y equipos de personal

En entrevista con Exitosa, Ethel Rodríguez, secretaria general del Centro de Estudiantes de Medicina, y María Graciela Ibáñez, representante del Centro de Estudiantes de Enfermería, piden a las autoridades del Minsa que se publique la normativa de internado para realizar sus prácticas pre-profesionales, además se les brinde una remuneración justa y equipos de protección personal (EPP’S).

“Somos muchos estudiantes que estamos a puertas de terminar nuestras carreras, pero no podemos porque no están listos los lineamientos (para el internado)”, indicó María Graciela Ibáñez, representante del Centro de Estudiantes de Enfermería.

Asimismo, Ibáñez señaló que los estudiantes de medicina y de enfermería han impulsado diversas campañas que buscan garantizar un “correcto internado”, además el diálogo con la Dirección General de Personal de Salud (DIGEP) del Minsa para lograr consensos.

“Hemos tratado de llegar a un consenso con la DIGEP del Minsa para conseguir lo que es justo. Se le solicita los EPPS que debe ser en el momento oportuno, porque a veces nos dan el primer mes, pero los demás meses no. Estamos yendo a un campo clínico, el hecho que tengamos esta vocación de servicio no significa que tengamos que ser mártires”, señaló Ibáñez.

En esa línea, solicitó al Minsa que se le brinde un seguro de salud a los alumnos, que laboran en los diferentes centros médicos para atender a los ciudadanos que padecen de distintas enfermedades.

“Solicitamos el seguro de salud y vida, porque hay muchas enfermedades. Nosotros día a día tenemos que trabajar. Sin un seguro de salud, nadie nos garantiza que la universidad o el centro médico se va a hacer responsable si nos pasa algo en el campo laboral”, indicó Ibáñez.

También, pidió a las autoridades que a los pre-profesionales de medicina y enfermería se les brinde una remuneración por las labores que desempeñan en los establecimientos de salud.

“Consideran que no tenemos el derecho de tener una remuneración justa, que debería ser equivalente a una remuneración mínima vital, pero el pretexto es que no hay presupuesto o que no se cumpla con la cantidad de horas, pero no es así”, sostuvo.

Por último, Ethel Rodríguez informó que están “buscando todas las formas necesarias” para que sean escuchados y pidió al Ministerio de Economía y Finanzas brindar el presupuesto necesario al Minsa para que se atiendan sus demandas.

“Nuestro mensaje va para el Ministerio de Economía y Finanzas, porque entendemos que es un tema de presupuesto y que la salud no está siendo prioridad. Le pedimos que sea urgente el tema de la educación, que tomen las decisiones para un retorno seguro de nuestros compañeros. El internado no es un problema de ahora es un problema de 20 años”, añadió.

