Estos son los primeros países en pasar el Año Nuevo 2023

Los ciudadanos pertenecientes a la República insular de Kiribati, situada en el Pacífico Sur y al noreste de Australia fueron los primeros en recibir el Año Nuevo 2023; les siguen los habitantes de Nueva Zelanda de las Islas Chatham, de Tonga y Samoa.

El país asociado a la región de Micronesia, en el continente oceánico, está compuesto de treinta y dos islas, de las cuales veintiún están habitadas. Kiritimati o la “isla de la Navidad”, cuya capital es Tarawa Sur, entró en un nuevo año a las 10:00 GMT del 31 de diciembre, 15 minutos antes que las islas Chatham y una hora antes que los países insulares de Tonga y Samoa, también en el Pacífico Sur, y que la mayor parte de Nueva Zelanda.

