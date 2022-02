Esther Capuñay sobre Exitosa: “El sueño fue darle voz a las provincias y se cumplió”

Con motivo del 11 aniversario de Exitosa, la gerente general de Corporación Universal, Esther Capuñay, extendió un fraterno saludo a todos los integrantes de esta casa periodística a nivel nacional y, sobre todo, a la audiencia, “que son los que cumplen 11 años integrando al Perú”.





También te puede interesar: Congreso aprobaría por insistencia la ley del Fonavi en el Pleno del jueves o viernes

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la empresaria recordó a su padre y fundador de Exitosa, Higinio Capuñay, quien falleció el 28 de agosto del 2021 por un infarto cardíaco cuando batallaba contra el coronavirus.





“Mi padre [Higinio Capuñay] tuvo un sueño, que te lo contó [a ti, Nicolás Lúcar], de darle voz a las provincias, y que la gente olvidada tenga un medio de comunicación para dar a conocer sus demandas y necesidades, y lo cumplió“, declaró en nuestro medio.

“Hoy no está presente físicamente pero todos los tenemos en nuestro corazón. Lo recordamos por sus enseñanzas, por su fortaleza, coraje, y no sentir miedo de hacer las cosas. Y hoy yo no tengo otra manera de rendirle homenaje que con el trabajo que se está haciendo día a día en Exitosa“, agregó.

🔴🔵@EstherCapunay sobre Exitosa: “El sueño fue darle voz a las provincias y se cumplió”#Exitosa11AñosIntegrandoAlPerú #Exitosa11Años 📻 95.5 FM

📺 6.1 señal digital abierta

📡 552 por Movistar

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/bVKfhSuzeH — Exitosa Noticias (@exitosape) February 14, 2022

A nivel nacional

En otro momento, Capuñay refirió que Exitosa cuenta con 70 frecuencias de radio a nivel nacional, así como la presencia en señal abierta en 14 ciudades del país.

Con respecto a la versión digital, indicó que nuestro medio de comunicación tiene más 20 páginas en Facebook que conectan al Perú con el mundo, con el objetivo de cubrir el largo y el ancho de nuestro territorio nacional.

“Somos una multiplataforma al servicio de la gente. Estamos en cada rincón del país, a través de la radio, redes sociales, televisión y prensa escrita. Llegamos a lugares donde nadie llega, en las zonas más alejados del Perú con el único propósito de llevar información pero, sobre todo, de escuchar a la gente de la provincia“, detalló.

“Este es un medio de comunicación que se caracteriza por traer la voz de todas las regiones del país a través de su programación nacional“, puntualizó en Exitosa.

Lo más visto en Exitosa