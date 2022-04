Este viernes darían la primera lista de los fonavistas para devolución de sus aportes

De concretarse hoy la esperada publicación en el diario oficial El Peruano de los miembros de Ministerio de Economía (MEF) y los de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que integrarán la Comisión Ad Hoc del Fonavi, esta empezará a operar de inmediato y, de ser así, todo indica que este viernes ya podría estar elaborada la primera lista de fonavistas que procederán a cobrar la devolución de sus aportes, como establece la ley.

De acuerdo a lo referido por Luis Luzuriaga, presidente de la Federación de Fonavistas, hoy tendría que publicarse los nombres de los nuevos integrantes de la referida comisión. Los tres representantes de los fonavistas ya están debidamente definidos. Solo restan saber quiénes son los tres miembros del MEF y quién es el integrante que represente a la ONP.

Una vez que ello suceda, hoy mismo o a más tardar mañana entrará en funciones la Comisión Ad Hoc. Los tres representantes de los fonavistas ya han avanzado en los primeros pasos que dará ese grupo de trabajo.

Así, hay dos puntos claves que, debido a la celeridad que quiere dársele al tema, deberían estar definidos este viernes. El primero es el relacionado a la elaboración de la lista de los primeros fonavistas considerados para cobrar. Ellos son los mayores de 80 años de edad y aquellos que no accedieron en 2014 al adelanto de 10 soles por mes que dio el gobierno de Ollanta Humala.

Quizás te interese leer: | Minedu plantea la eliminación del metro de distancia y permitir el 100 % del aforo en aulas

Es decir, este viernes todos los fonavistas comprendidos en ese grupo podrían ya saber monto y fecha para acceder a la devolución de sus aportes. Además, ese mismo día la Comisión Ad Hoc también podría presentar el reglamento para las seis modalidades a las que podrán acogerse los fonavistas para acceder a la devolución de sus aportes.

Esa manera de pago incluye la devolución a través de viviendas de interés social o a también a través de terrenos urbanizados de interés social.

Luego está la modalidad de recibir dinero en efectivo o a través de bonos. Además, si el fonavista así lo considera podrá elegir recibir su dinero a través de compensaciones tributarias o en pagos compensatorios de deudas.

Una vez que se reglamenten las modalidades, ya cada fonavista, según sus necesidades o requerimientos, podrá elegir bajo qué manera prefiere recibir la devolución total de sus aportes. El viernes, ya el primer grupo podría determinarlo, según se prevé.

ES LA ÚNICA CON VOZ OFICIAL

El dirigente Luis Luzuriaga ratificó que la Comisión Ad Hoc es el único órgano autorizado a establecer montos y fechas de pago a los fonavistas, los cuales solo deben estar debidamente registrados para tal fin. En ese sentido, dijo que la Comisión no hace cobro alguno y que no hay por qué hacer pagos en otras instancias. “La comisión decide todo y trabaja para el fonavista. Quiero repetirles a los aportantes que no se dejen sorprender. Esta es la única vía para registrarse y definir cuánto y cuándo deberá cobrarse”, refirió.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES