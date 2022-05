Este fin de semana se registrará un descenso en la temperatura nocturna en Lima, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este fin de semana, sábado 28 y domingo 29 de mayo, se registrará un descenso en la temperatura nocturna en la costa norte y centro del país. Según precisó, se espera cobertura nubosa, niebla/neblina e incremento de viento en horas de la mañana y noche.

La entidad prevé para este sábado 28 de mayo temperaturas mínimas entre 15° C y 17° C para Piura, entre 13° C y 16° C para Lambayeque, entre 13° C y 15° C para La Libertad, entre 12° C y 15° C para Áncash y Lima; y entre 7° C y 11° C para Ica.

Según explicaron los especialista del Senamhi, las condiciones frías en la costa norte y centro del país se deben a que la temperatura superficial del mar registra valores inferiores a su normal frente a la costa del Perú, sumado a la influencia de los vientos del sur.

Además, reveló que pasado miércoles 25 de mayo se registró una temperatura de 10.9 °C en Lima y que esta no es solo la más baja en lo que de este año, sino que “este valor no se presentó desde mayo del 2006 con 10,6 °C.

El Senamhi, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), garantizó que continuará informando sobre el comportamiento del tiempo y clima y recomienda a la población mantenerse informada a través de la página web y redes sociales.

