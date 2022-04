Este es el horario de los servicios de transporte público en Lima y Callao durante el feriado de Semana Santa

¡Atención! A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó -mediante un comunicado- que habrá un horario especial que tendrán los servicios de transporte público los días 14 y 15 de abril, por el feriado de Semana Santa.

El servicio de transporte regular en Lima y Callao atenderá de 4:30 a.m. a 12 a.m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio.

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará de 5:30 a.m. a 10 p.m., con un intervalo de paso de trenes de 10 y 15 minutos dependiendo la franja horaria.

El servicio de taxi autorizado por la ATU podrá funcionar las 24 horas del día.

Los Corredores Complementarios atenderán de 5 a.m. a 10:30 p.m. con sus servicios habituales.

El Metropolitano tendrá el siguiente horario:

− El jueves 14 de abril atenderá con sus servicios regulares A, B y C de 5:15 a.m. a 11 p.m., y con el servicio Expreso 4, de 5:15 a.m. a 9 p.m. Las rutas alimentadoras operarán de 5:15 a.m. hasta la medianoche.

− El viernes 15 de abril funcionarán los servicios regulares A, B, y C de 5:15 a.m. a 10 p.m., y las rutas alimentadoras hasta las 11 p.m.

Los días sábado 16 y domingo 17 de abril, los servicios de transporte público en Lima y Callao operarán en sus horarios habituales.

Asimismo, la ATU realizó un llamado a los usuarios a no bajar la guardia frente al covid-19 y cumplir con los protocolos de bioseguridad como el uso correcto de la mascarilla y la ventilación adecuada de los buses.

