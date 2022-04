A raíz del comunicado que emitió la PCM para convocar a una mesa de diálogo en medio de los enfrentamientos entre los comuneros de Apurímac y la minera Las Bambas, conversamos en Exitosa con Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, quien señaló que están dispuestos al diálogo.

“Cada día hay heridos de bala y perdigones, no hemos recibido ninguna carta del gobierno. Si tal vez nos llega, tenemos que analizar si la comunidad acepta o no la mesa de dialogo […] Estamos dispuestos a dialogar, dependerá de la comunidad […] Responderemos con una carta sobre la reunión que nos están planteando”, señaló Vargas en diálogo con Exitosa te Escucha.

El presidente de la comunidad de Fuerabamba también se pronunció sobre los civiles vestidos de policía que habrían sido contratados por la minera Las Bambas para hacerle frente a los comuneros.

“Son extranjeros contratados por la minera Las Bambas, quienes han venido a masacrarnos. Hay videos que lo demuestran. Esta empresa contrata delincuentes para masacrar a los comuneros […] Ellos atacaron a las mujeres, ese video de auxilio, fue cuando rodeamos toda la mina. Ellos se sintieron acorralados, pero el primer día de desalojo, ellos masacrarron a las mujeres de la zona, mientras nosotros estábamos en el cerro con la policía, eso hace la empresa minera Las Bambas”, señaló.

Vargas también volvió a repetir que la posición de los comuneros es que Las Bambas no iban más e incluso reveló que la empresa minera quemaba sus propias máquinas para victimizarse ante la opinión pública.

“En la comunidad no sabemos manejar bombas molotov, nosotros solo tenemos hondas. La PNP tiene armas. Nos han disparado con armas de fuego. Hay un herido de bala que está hospitalizado. Lamentamos la situación, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ese es el pago que nos hace la minera […] Si Las Bambas empieza a sacar minerales del proyecto minero, no nos hacemos responsables de las cosas que pasen. Las Bambas no va más”, concluyó.

