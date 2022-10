Estafadora de entradas de Daddy Yankee dice que se entregará a la justicia europea: “Estafé sin compasión”

Pamela Cabanillas, la joven acusada de estafar a más de 7,000 personas con entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, habló desde la clandestinidad y aseguró que se entregará a la justicia en Europa.

A través de su cuenta de Instagram, la peruana de 18 años negó formar parte de la organización criminal ‘Los QR de la estafa’. Indicó también que sus padres y amigos no sabían sobre la venta de entradas falsas.

“He defraudado a muchas personas que tenía la ilusión de ver a Daddy Yankee. Mucha gente me dijo que era su cantante favorito y yo no tuve compasión con las personas. Estafé sin compasión a las personas que querían ver a Daddy Yankee, Coldplay, Bad Bunny y otros (…) Acepto mi error”, señaló Cabanillas.

Asimismo, comentó que viene siento víctima de “amenazas” por personas que no conoce. “Sé que debo pagar las consecuencias de mis actos, en lo que me corresponde, pero estoy siendo amenazada por personas que no conozco. En todos los canales salgo como cabecilla de organización criminal, lo cual niego rotundamente”, agregó.

Las declaraciones de Pamela Cabanillas se dan luego que el general de la PNP Manuel Lozada Morales informara que la joven escapó a España con un monto de 2 millones de soles. No obstante, la acusada negó que haya ganado este monto bajo la modalidad de estafa.

“Cada entrada se los dejaba desde 300 soles hasta 800, que los terceros hayan vendido cada entrada a más de mil soles eso ya no es problema mío”, reveló.

“Los QR de la estafa”

La PNP informó que la organización ‘Los QR de la estafa’ estaba liderada por Pamela Cabanillas Soley, una joven de 18 años que fugó a España el 17 de octubre. Se calcula que al menos 20 personas que estuvieron involucradas en esta modalidad de estafa.

Las autoridades precisaron que ella y un grupo de revendedores adquirieron entradas verdaderas de manera formal y, luego, las clonaron a través del código QR. Pamela Cabanillas habría vendido un mismo boleto cerca de 377 veces.

