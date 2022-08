Estados Unidos: Biden condena los ataques de republicanos al FBI tras el registro a Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este último martes los ataques formulados por algunos legisladores republicanos al FBI después de que esa fuerza policial registrara la residencia del exmandatario Donald Trump en Mar-a-Lago.

“Es repugnante ver esos nuevos ataques al FBI, amenazando la vida de las fuerzas del orden y de sus familias, simplemente por cumplir la ley y hacer su trabajo“, sostuvo en un evento en la universidad de Wilkes-Barre, ubicada en el estado de Pensilvania.

Asimismo, Joe Biden arremetió contra los aliados de Trump en el Congreso que han criticado al FBI y a los que denominó “republicanos MAGA“, acrónimo de “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo), el eslogan de campaña y de la presidencia de Trump.

“Miren, quiero dejar esto tan claro como sea posible. No hay lugar en este país, no hay lugar para poner en peligro la vida de las fuerzas de seguridad. No hay sitio para eso, nunca, punto“, agregó.

Por otro lado, varios agentes del FBI y sus familias han anunciado haber sufrido amenazas o duras críticas tras el registro en Mar-a-Lago (Florida).

En este mes, un hombre fue abatido al intentar entrar armado en la sede local del FBI en la ciudad de Cincinnati (Ohio), un incidente que los demócratas han vinculado a las críticas vertidas por los republicanos en contra de la actuación policial en casa de Trump.

