Estados Unidos asegura que Rusia “ha perdido” la guerra contra Ucrania y no ha logrado dividir a la OTAN

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó recientemente que Rusia “ha perdido” la guerra con Ucrania y ha remarcado que, tras la invasión del territorio ucraniano, los rusos no han logrado dividir a la OTAN.

“Los rusos ya han perdido. No han tomado el control de Ucrania. Vladimir Putin no va a desfilar por las calles de Kiev, no van a poseer la integridad territorial y la soberanía de este país y no han dividido la OTAN”, dijo durante una rueda de prensa.

Psaki aseveró que la forma en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, definió ‘ganar’ una guerra que inició desde el principio fue apoderarse de Ucrania, pero aún no ha tenido éxito en más de dos meses.

Asimismo, la funcionaria estadounidense remarcó que su país continuará apoyando a Ucrania para que defienda su soberanía e integridad territorial.

“Ahora lo que estamos haciendo es fortalecer a Ucrania en la mesa de negociación, mediante el suministro de armas en el campo de batalla y apoyando cualquier necesidad que tengan”, sentenció.

Mientras que Psaki aseguró que los rusos han perdido la guerra, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano, Oleksei Danilov, viene advirtiendo desde inicios de abril que Rusia podría lanzar una nueva ofensiva el 9 de mayo.

Price recordó que este día es importante para Moscú y es significativo para toda Europa y también para Estados Unidos, pues se conmemora el triunfo de la antigua Unión Soviética sobre la Alemania Nazi en 1945.

Al respecto, Jen Psaki dijo: “La posición que tendrá Estados Unidos ese día será la misma que ha tenido hasta ahora, que es apoyar de muchas maneras diferentes a nuestros socios ucranianos”.

