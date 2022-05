Estados Unidos asegura que de ningún modo invitará al gobierno de Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas

Estados Unidos aseguró el jueves que bajo ningún concepto invitará a representantes del gobierno venezolano de Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, prevista el mes que viene en Los Ángeles.

“Rotundamente no. No lo reconocemos como un gobierno soberano”, dijo Kevin O’Reilly, coordinador de la Cumbre, a un comité del Senado cuando se le preguntó sobre la participación del gobierno de Maduro. Como se recuerda, Washington considera como ilegítimo al gobierno de Maduro y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.

Consultado sobre la eventual participación en la cumbre del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusado de un creciente autoritarismo, O’Reilly también fue definitivo. “No”, afirmó.

Sin embargo, fue menos tajante al responder preguntas sobre la posible participación de representantes del gobierno cubano. Dijo que la Casa Blanca estaba a cargo del asunto pero que a su entender ninguna invitación había sido enviada aún. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció el miércoles que “en ningún caso” asistirá.

El presidente estadounidense, Joe Biden, busca que la Cumbre de las Américas impulse la democracia en Latinoamérica y genere una mayor cooperación en temas de migración, una prioridad para Estados Unidos.

Pero varios países liderados por México han amenazado con boicotear la cumbre o con disminuir su participación en ella si Estados Unidos no invita a todas las naciones del hemisferio. O’Reilly dijo que el gobierno está “en constante diálogo” con México, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que no asistirá “si no se invita a todos”.

“Ciertamente estamos teniendo conversaciones con el gobierno de México y todos los gobiernos en la región sobre la estructura y la organización“, indicó O’Reilly. El gobierno de Biden también ha indicado que piensa invitar a la cita a grupos de la sociedad civil de Latinoamérica.

