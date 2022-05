Estados de cuenta de las AFP también ayudarán a registrar la historia laboral

Muchos trabajadores que aportaron al Fonavi en el ámbito privado desconocen que lo hicieron y aún no han presentado acreditación de esos descuentos, por lo que tienen una posibilidad inmediata para demostrar sus ingresos y sobre ello determinar cuánto abonaron y qué cantidad es lo que deben recibir: presentar estados de cuenta de la AFP.

En efecto, como precisó Jorge Milla, integrante de la Comisión Ad Hoc, los aportes al Fonavi los hicieron todos los trabajadores, no solo los estatales sino también los privados.

Y muchos de ellos se afiliaron a una AFP desde la llegada de estas al Perú: en 1993. Con ello, esos trabajadores del sector privado que aportaron al Fonavi y que no tienen ninguna boleta de esos años (con lo cual se les dificulta su historia laboral), pero están afiliados a la AFP desde sus inicios, pueden remitir los estados de cuenta, mes por mes, que la aseguradora de pensiones tiene y que comprende el periodo entre 1993 y 1998, año en que se desactivó el Fonavi.

“Hay muchos fonavistas que no saben o no se acuerdan que lo son. Gente que era muy joven en esos años iniciales de las AFP. A ellos hay que decirles que sí aportaron, que el descuento era a todos los trabajadores del país. Y si no tienen boletas de esos años, deben recurrir a las AFP, pedir esos esos estados de cuenta, y acreditar así su sueldo, con lo cual rápidamente se sabrá el aporte al Fonavi y se acelerará su historia laboral”, sostuvo Milla.

En ese sentido, esos fonavistas, afiliados a la AFP en ese periodo, deben acudir a su aseguradora de pensiones y solicitar de inmediato los referidos estados de cuenta para entregarlos a la Comisión Ad Hoc.

