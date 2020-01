Estado Unidos: Edison Flores quiere dejar en alto la bandera peruana

En medio de una gran expectativa y como toda una estrella fue presentado Edison Flores en el DC United de Estados Unidos, equipo por el que jugará en los próximos cinco años y en el que ganará dos millones de dólares anuales.

‘Orejas’ llevará la camiseta número ‘10’ en su nueva escuadra, que pagó cinco millones de dólares por su pase al Morelia de México, según el diario norteamericano, The Washington Post.

De esta manera, el peruano de 25 años se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club y el cuarto de la temporada, tras las llegadas de Yamil Asad (Argentina), Ola Kamara (Noruega) y Erik Sorga (Estonia).

A través de su cuenta de Twitter, el club de la capital norteamericana le dio la bienvenida y compartió un video donde nuestro compatriota cuenta las maravillas del Perú desde un restaurant y comiendo el tradicional pollo a la brasa.

“Encapsular a los peruanos en un video corto, imposible: Machu Picchu, Titicaca, la hoja de coca, Danza de las tijeras, los caballitos de totora. 85 mil blanquirrojos en el estadio Monumental, en Perú lo damos todo por el fútbol. Teófilo Cubillas, ‘Lolo’ Fernández, Héctor Chumpitaz, César Cueto y el ‘Cholo’ Sotil, ahora me toca a mí, Edison flores, un chico de Lima, más peruano que la chicha morada, ¡Que viva el Perú! ¡Vamos United!”, se escucha decir a Flores.

El debut oficial de Flores será el sábado 29 de febrero, cuando DC United enfrente al Colorado Rapids, en el inicio de la temporada en la MLS.

PERUANOS EN EL EXTRANJERO

PACHECO REGRESÓ PARA JUGAR EN LA SUB-23

Tras firmar su contrato por las próximas cuatro temporadas con Fluminense de Brasil, el delantero Fernando Pacheco regresó a Lima para reintegrarse a la selección Sub-23 en la Videna.

“Todavía no asimilo lo que estoy viviendo. Fue algo complicado que me den permiso para jugar el Preolímpico, pero gracias a mi representante jugaré por la Sub-23. Ahora a pensar en la selección”, expresó el atacante de 20 años, quien también reveló que sus ahora excompañeros de Sporting Cristal lo saludaron por este logro. “Cazulo, Calcaterra y todo el grupo me felicitó. Sigo en el grupo de WhatsApp del equipo”, finalizó.

RUIDÍAZ YA ENTRENA EN EL SEATTLE SOUNDERS

Luego de algunas semanas de vacaciones, Raúl Ruidíaz comenzó ayer la pretemporada con el Seattle Sounders, último campeón de la MLS. El delantero también aprovechó para reencontrarse con su amigo, el uruguayo Nicolás Lodeiro, con quien tomó mate.

Quien hoy se integrará a los entrenamientos del Lokomotiv de Moscú será Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ figura en la lista de concentrados del conjunto ruso, que realizará sus trabajos en la ciudad española de Marbella, tras superar su lesión a la rodilla, producida en la Copa América del año pasado.