Estado de emergencia: Solicitan ayuda económica a la FPF para los clubes de la Liga 1 y Liga 2

La crisis que atraviesa el país debido al coronavirus ha afectado a varios sectores del país. Este sábado, se conoció que la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) y la ADFP de Segunda División solicitaron –a través de un comunicado- apoyo económico a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Conmebol y FIFA, para que los clubes de fútbol del país no se vayan a la quiebra.

“Sabemos que los Clubes no pueden poner en peligro la salud de sus jugadores, comandos técnicos y personal auxiliar y administrativo respectivo, pero también sabemos que el aislamiento domiciliario no le permite obtener ingresos económicos a los Clubes. Si no hay espectáculo no hay ingresos”, indica la misiva.

“Es el momento de solidaridad, son los Clubes al final los que sostienen y han sostenido siempre a la FPF, a la Conmebol y a la FIFA, ahora pedimos que nos devuelvan el apoyo, disponiendo estas Instituciones de recursos económicos directos a favor de los Clubes Profesionales de Fútbol del Perú”, continúa el comunicado.

Además se agrega que actualmente los clubes de Primera y Segunda División actualmente no cuentan con ingresos por derechos de TV. “Tdos los Clubes que integran las dos Ligas del Fútbol Profesional Peruano deben recibir un aporte razonable por los derechos de transmisión televisiva de los partidos que sus equipos disputen en condición de local, es la Junta Directiva de la FPF, la llamada a resolver este reiterado pedido”.

Lee a continuación el comunicado completo