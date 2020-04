Estado de emergencia: presidente Martín Vizcarra descartó toque de queda total

En décimo octavo día del Estado de Emergencia decretado por el por el Gobierno a causa de la propagación del Coronavirus, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció para dar información sobre la evolución y las nuevas medidas adoptadas en la lucha contra el covid-19.

El jefe de Estado se refirió a los rumores y las falsas informaciones que circulan en redes sociales, en donde se da a entender que las medidas de restricción se ampliarán de tal forma, que se ampliará el toque de queda a las 24 horas del día. Sobre ello, Vizcarra afirmó que eso es false e inviable.

“Todas las restricciones tienen un sustento. Hasta ahora todas las medidas aplicadas, tienen racionalidad y sustento, no hay información alguna de toque de queda por 24 horas, eso no puede existir, no podemos dejar la asistencia a la población. Eso es imposible. ¿Cómo podríamos hacer eso? Las personas necesitan salir a comprar comida, medicinas, ect”, manifestó el mandatario.

Hasta el momento se han tomado 16,518 pruebas, de las cuales 1,414 son positivas, por lo que hubo un incremento de 91 nuevos casos. “Hay 89 personas hospitalizas, y 51 se encuentran en UCI. También 537 personas están dadas de alta (por #COVID_19)”, indicó el mandatario.