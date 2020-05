Estado de Emergencia: padre de 7 hijos que colocó banderas blancas en su vivienda recibió ayuda

Exitosa continúa con su campaña de solidaridad hacia las familias más necesitadas. Por ello, este sábado, durante el día 62 del estado de emergencia, volvimos a Huarochirí para visitar a don Alberto Palomares Mantari, un abnegado padre de familia de 7 hijos, quien al no poder continuar con su venta de caramelos (debido a la crisis sanitaria), no tuvo más remedio que colocar banderas blancas en su vivienda para solicitar ayuda.

En esta oportunidad, además de una canasta llena de productos de primera necesidad, a Palomares Mantari se le hizo entrega de ropa, para que pueda vestir a sus siete hijos. “Es una gran ayuda que me están dando para mi familia. Agradezco a todos los que han puesto su granito de arena. Muchas gracias, y ojalá Exitosa siga ayudando siempre a los más necesitados”, dijo el abnegado padre.

No obstante, la ayuda no quedó ahí, puesto que debido a que el caso, difundido en Exitosa, tuvo mucho alcance, la Municipalidad de Lima decidió mostrar su apoyo. Víctor Quinteros, gerente de Participación Vecinal de Lima comentó: “El alcalde Jorge Muñoz observó este pedido de ayuda al observar las banderas blancas. La necesitad de apoyo de la familia, la Municipalidad de Lima complementa el apoyo que Exitosa ha hecho. Sabemos que no podemos llegar a toda las familias, pero incentivamos que otras personas vean estos actos y se sumen al apoyo, porque hay mucha gente que la está pasando mal”, aseveró.

Además, la alcaldesa de Huarochiri, Evelin Feliciano, hizo entrega de productos de primera necesidad y algunos medicamentos que eran necesarios para el tratamiento de uno de los menores. Así lo mencionó la burgomaestre en dialogo con Exitosa.

Cabe precisar que la esposa de don Alberto Palomares sufre de bronquitis y presión alta por la preocupación que le genera la falta de dinero en el hogar. A esto se le suma su menor hijo, quien tiene leucemia y constante dolor en los huesos que nunca se ha tratado. Junto a este escenario desolador y de hambre, cinco perros desnutridos acompañan a esta vulnerable familia.

Si desean ayudar a esta familia, puedes contactarte directamente con el jefe de hogar: Alberto Palomares Mantari, con DNI 43064035 y con número telefónico 933634858 .