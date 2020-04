Estado de emergencia: “La Tigresa del Oriente” pide bono de subsistencia

Judith Bustos, mejor conocida como “La Tigresa del Oriente”, alzó su voz para llamar la atención del presidente Martín Vizcarra y pedirle que recuerde a los artistas, y los incluya entre la población que recibirá el bono económico de subsistencia anunciado por el gobierno en medio de la pandemia del coronavirus.

La Tigresa argumentó su reclamo con lo obvio: si no hay eventos artísticos para evitar aglomeraciones y el contagio, los artistas no tienen ingresos: “Nosotros, los artistas, nos debemos al público y estaremos sin ingresos hasta fin de año, porque no se puede realizar shows”.

La artista, que además es de la tercera edad, explicó que ella, como otros integrantes de la farándula, está viviendo de sus ahorros y que estos, lógicamente, no son eternos.

“En mi caso, no tengo un sueldo ni una pensión, estoy viviendo de mis ahorros, pero la plata se acaba”, confirmó.

“Me gustaría que las autoridades entreguen un bono a los artistas, a los que realmente lo necesitan y viven del día a día”, finalizó.