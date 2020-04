Estado de emergencia: decenas de familias piden ayuda tras quedar varadas en Cocachacra

Desde las 7:00 horas, miles de personas, entre ellos adultos mayores y niños, intentaron cruzar el control de Corcona, en Huarochiri. Ellos están desde entonces en un descampado ubicado al costado de la Carretera Central, debido a que les impidieron el paso, por la orden de inamovilidad durante el estado de emergencia y solicitan ayuda a las autoridades.

Las decenas de familias realizan trabajos en distintas partes de Lima y otras ciudades. No obstante, debido a la instauración del estado de emergencia a causa del coronavirus, con el pasar de los días, el dinero y los recursos se les fueron acabando, al punto de obligarlos a regresar a sus provincias de origen, en donde tienen la totalidad de sus familias.

Incluso, pudimos conocer que muchas de estas personas fueron corridas de los cuartos que estaban arrendando, al no poder trabajar y generar ingresos. Por ello, tomaron la decisión de regresar a sus ciudades. No obstante, al momento de llegar al puesto de control en Corcona, los efectivos policiales les informaron que no podían continuar debido al estado de emergencia y la orden de inamovilidad.

Intervienen en el km 48 de la Carretera Central a más de 700 adultos y niños que pretendían llegar a Huancavelica a bordo de camiones. Urge habilitar el tren de pasajeros para transportar a estas familias a su lugar de origen. @exitosape pic.twitter.com/pGYuDGt5JZ — Tito Alvites (@TitoAlvites) April 13, 2020

“Nos han desalojado de nuestros cuartos, por eso queremos ir a nuestros pueblos. Allá tenemos, al menos, frutas, animalitos o cualquier cosa. Yo trabajo limpiando zapatos en Chosica”, indicó uno de los pobladores.

Sobre esta situación, Neptali Carrasco Torres, alcalde de Santa Cruz de Cocachacra, aseveró que se está coordinando con la PNP y el Ejército, para que estas personas no sigan transitando por la zona, y así evitar un posible contagio del coronavirus. Incluso, pobladores locales manifestaron su preocupación ante este hecho.