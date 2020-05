Estado de emergencia: ayudan a madre e hija que dormían en el parque Universitario

A pesar de los esfuerzos del Gobierno para que el estado de emergencia golpee a la menor cantidad de peruanos, aún hay muchos compatriotas que están viviendo una situación preocupante. Es el caso de María Ludueña y su pequeña hija de 10 años, quienes hace más de un mes duermen en el parque Universitario, mientras esperan que alguien las ayude a volver a sus hogares.

La mujer le contó a Exitosa que ha ido en busca de ayuda hasta a 3 instituciones, pero nadie le ha podido dar una mano. Ella, arequipeña de nacimiento, desea regresar a Chile, lugar en donde vive hace años, sin embargo con las fronteras cerradas, esto es imposible. En Lima ha encontrado en un parque público el único refugio en donde pasar las noches limeñas junto a hija, en vista de que hasta ahora nadie la ha ayudado.

“Hace un mes estoy en la calle. Toqué puertas. Fui al Ministerio de la Mujer, pero ahí quieren personas que sufran violencia. “Si presentara golpes, la podríamos poner en un lugar por 15 días”, me dijeron. Fui a la Casa de Todos, pero me indicaron que solo admitían personas con sida o tuberculosis. Fui a la plaza Abancay donde, el alcalde de La Victoria estaba dando carpas, pero me sacaron y me dijeron que solo recibían gente de la selva”, lamentó María, a las cámaras de Exitosa.

Luego de que el caso se hiciera conocido, la Municipalidad de Lima no fue ajena al pedido de esta mujer y fue en su búsqueda. Según comunicó el municipio mediante sus redes sociales, la mujer y su hija fueron trasladadas al Hogar de Paso Sur, para llevarlas de ahí a Arequipa, en donde esperarán para regresar a Chile.

Tras conocer el caso de la señora María Ludeña y su menor hija, quienes desde hace 30 días dormían en el Parque de la Cultura, debido a que no podían retornar a Chile por la situación de emergencia, atendimos rápidamente su pedido y las trasladamos al Hogar de Paso Sur. pic.twitter.com/pavNOuvwe2 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 21, 2020

Se elevó a 3 148 la cifra de fallecidos y a 108 769 los casos positivos de COVID-19 en el Perú

Este jueves, el Ministerio de Salud (MINSA) informó mediante un comunicado que se elevó a 108 769 la cifra de infectados por coronavirus COVID-19 en el país, tras cumplirse 67 días del estado de emergencia nacional.

Lastimosamente, hasta la fecha, 3 148 personas han perdido la vida a causa de esta pandemia en nuestro país, también informó el MINSA.

Cabe precisar que al 21 de mayo de 2020 se han procesado muestras para 736 500 personas por COVID-19. Se tienen 7,455 pacientes hospitalizados, de los cuales, 886 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.