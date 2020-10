EsSalud dará atención a bebé que padece terrible enfermedad y pidió ayuda a Exitosa

Esta noche, gracias a las cámaras y micrófonos de Exitosa, que escucharon el urgente pedido de un padre que solicitaba ayuda a las autoridades por su bebé que padece una terrible enfermedad en Trujillo, su pequeño podrá recibir la atención y el traslado por parte de EsSalud para que pueda tener la ayuda médica que necesita y así poder vencer el complicado estado de salud que padece.







En un comunicado, EsSalud informó que la Junta Médica evaluará el traslado del bebé a Lima, los hospitales Virgen de La Puerta (Trujillo) y Guillermo Almenara (Lima) determinarán el mejor tratamiento para el menor y evaluarán si es conveniente su desplazamiento, debido a las complicaciones de su salud.

En el informe indican que el menor de 4 meses de edad, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta en Trujillo, centro en el que recibe toda la atención especializada debido a su delicado estado de salud.





Nuevamente Exitosa, la voz de los que no tienen voz, logró llevar el pedido de los padres hacia las autoridades para que puedan trasladar a su menor hijo que posee una terrible enfermedad. Todos los corresponsales de Exitosa, estarán siempre al servicio de la población.

Exitosa escuchó este caso

Exitosa, la voz de los que tienen voz, conoció el dramático caso de un padre, quien desde Trujillo, aprovechó nuestras cámaras para realizar un pedido por su pequeño hijo. El pequeño actualmente padece de una terrible enfermedad. La familia del menor de edad no cuenta con los medios necesarios para resolver esta situación

De acuerdo a la información que el mismo padre le brindó a nuestros corresponsales en Trujillo, su pequeño menor está internado en EsSalud de esta ciudad desde el 14 de junio (más de cuatro meses) y los médicos que lo tratan han pedido trasladarlo a Lima, no obstante, el traslado aún no se ha hecho y lo que es peor, el padre no ha obtenido respuesta.

“Hace 20 días que los médicos lo están refiriendo al hospital Guillermo Almenara en Lima. A una cama UCI de pediatría. Hasta la fecha no he recibido respuesta favorable del hospital Almenara”, manifestó el padre del niño a las cámaras de Exitosa.

