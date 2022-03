Esposa del nuevo secretario general del Despacho Presidencial descarta violencia familiar pese a denuncia del 2013

En entrevista para Exitosa, Lourdes Rubio, esposa del nuevo secretario general del Despacho Presidencial, Jorge Alva Coronado, aseguró que no vivió un clima de violencia familiar pese a que interpuso una denuncia en el 2013 contra el ahora funcionario.

“[Usted dice que esto fue solo incidente, ¿No vivía en un clima de violencia física y psicológica en su hogar?] No, digamos que fueron amargos momentos familiares, pero no lo podemos decir de esa manera“, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

Cabe precisar que, según un informe policial del 2013, Lourdes Rubio manifestó haber sido víctima de retiro forzado del hogar por parte de su cónyuge. Asimismo, se conoció que Alva Coronado fue retirado de su hogar cinco años más tarde, en el 2018, por las constantes “agresiones físicas, psicológicas y verbales” contra su esposa.

Sobre ello, la maestra de profesión reconoció que ya no vive junto al actual secretario general del Despacho Presidencial y que ahora mantiene “una relación amena” con el también padre de sus tres hijos.

“Estoy dando la cara para decir que sí estoy separada del padre de mis hijos, tenemos una grata y respetuosa relación. Estas denuncias solo fueron ocurrencias que jamás llegaron a la Fiscalía y que quedaron en el pasado, ahora en la actualidad tengo una relación amena“, justificó.

En otro momento, descartó que el funcionario Alva Coronado le haya conminado a declarar para desmentir la denuncia por violencia familiar.

“[¿El señor Alva le ha pedido que usted haga esta declaración?] No. Yo lo he hecho porque soy madre de familia y al mismo tiempo me debo a una profesión”, señaló.

Rubio también utilizó el espacio en Hablemos Claro para manifestar que decidió romper su silencio ante “el acoso” de parte de un sector de la prensa, que acudió hasta su domicilio y centro de trabajo para consultar sobre la denuncia.

“[Lúcar: Entiendo su queja, pero hay una preocupación periodística por si esto ocurrió o no, me imagino que usted lo comprende]. Yo estoy en contra de la violencia en sí, estoy ahora como madre y solo pido que se respete mi vida privada, que esto no afecte mi intimidad y sobre todo la de mis menores hijos, porque el estado emocional afecta”, respondió Rubio.

